La UFEC optarà a la gestió del Terrassasports

Josep Cadalso

04.12.2020 | 19:56

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) està treballant en un projecte que li permeti gestionar el centre esportiu Terrassasports, situat al complex de Les Palmeres a l'Àrea Olímpica. El seu propòsit és presentar-se al concurs públic que convocarà l'Ajuntament per atorgar aquest espai a un nou gestor amb una proposta de convertir el centre en una residència per a esportistes. La UFEC és un dels socis del centre universitari Euncet Business School de Terrassa, on, entre altres cursos, s'imparteixen graus universitaris relacionats amb l'esport. El Terrassasports es convertiria en una peça més d'aquest engranatge esportiu i universitari, ja que...