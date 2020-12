Josu, a punt de fer un llançament de córner en un partit d'aquesta temporada. Nebridi Aróztegui Josu, a punt de fer un llançament de córner en un partit d'aquesta temporada.

Futbol. Tercera Divisió

El Terrassa visita un Vilafranca en forma

Josep Cadalso

04.12.2020 | 19:56

El Terrassa FC juga aquesta tarda a les 5 (en directe al Canal de YouTube del club) al camp del Vilafranca en un compromís, de nou, de la màxima exigència pels de Xevi Molist. El rival d'aquesta setmana és un rival directe en la lluita pels tres primers llocs del subgrup i un dels candidats a lluitar per l'ascens de categoria. Té quatre punts menys que el Terrassa, però un partit menys. I, per tant, una victòria en aquest enfrontament el situaria en una posició de privilegi per disputar el primer lloc a Terrassa i Europa, els dos equips que encapçalen, a hores d'ara, la taula classificatòria. "Estem parlant d'un rival molt complicat, encara més al seu...