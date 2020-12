Primera derrota del Terrassa FC a la Lliga

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

05.12.2020 | 19:34

El Terrassa FC ha perdut aquest dissabte per 2 a 0 al camp del Vilafranca i ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els egarencs s'han vist superats per un rival molt més intens i que amb aquest marcador es situa a un punt del Terrassa i un partit menys. El conjunt de Xevi Molist ha jugat tota la segona part amb un futbolista menys per expulsió d'Adri Lledó quan estava a punt de finalitzar la primera part.

El Vilafranca ha imposat una presió molt important en el primer temps que ha dificultat el joc d'un Terrassa imprecís. Els locals s'han avançat en el minut 8 amb un gol de David López, que ha robat una pilota a Mico en zona defensiva i ha batut Ortega. En el minut 27, Pasqui ha estat a punt de fer el 2 a 0, després d'una nova errada egarenca en la sortida de pilota. L'expulsió d'Adri Lledó al fil del descans ha afegit dificultat al partit, però el Terrassa ha donat la cara a la segona part. Fins que en el minut 76, una acció de Sanku l'ha culminat Pol Via per fer el 2 a 0 que ja ha estat definitiu.