Molist, insatisfet amb el rendiment del Terrassa a Vilafranca

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.12.2020 | 00:05

L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, ha articulat un discurs crític en vers el rendiment del seu equip en el partit disputat aquest dissabte al camp del Vilafranca, en el qual els egarencs han perdut per 2 a 0. "Hem regalat l'inici del partit, hem regalat el primer gol i un parell d'ocasions perquè ens fessin el 2 a 0", ha manifestat a la conclusió del partit. "Aquí has de venir i competir i jugar al dos-cents per cent perquè ells ho fan." La derrota és la segona de la temporada d'un equip que només ha sumat un punt en les dues darreres jornades i que podria perdre el lideratge.

"Volíem un altre tipus de partit i ens han portat a jugar al que ells volien", ha analitzat el tècnic egarenc. "Ens hem d'acostumar a jugar al que nosaltres volem. Era un partit per tenir la pilota, fer els atacs llargs. Havíem treballat la seva pressió i no hem aplicat les solucions que buscàvem. Marxo empipat perquè no s'ha vist el que s'havia treballat tota la setmana." Molist ha exigit als seus jugadors una reacció. "Em disgusta molt aquesta derrota, això no m'agrada. Hem de fer molt més, només així estarem més a prop de guanyar. La lliga és molt complicada i cal saber-ho. Si no afrontem cada partit com una final perdrem molts partits. No ens podem adormir ni desviar l'atenció."