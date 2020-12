L'Atlètic queda fora de la Copa de la Reina

Hockey. Divisió d'Honor femenina

05.12.2020 | 18:16

Després de perdre per 1 gol a 3 a casa el derbi de la darrera jornada de la primera volta, l'Atlètic Terrassa s'ha quedat sense poder disputar la Copa de la Reina entre els dies 11 i 13 d'aquest mes de desembre a València. El sorteig es farà dilluns a la capital del Turia. A les noies de Jordi Flo només les podia classificar el fet que el Sardinero no guanyés el Tenis en el derbi de Santander. Però les locals s'han imposat aquesta tarda per 3 a 1 i han acabat vuitenes amb els mateixos 12 punts que les de Can Salas.

En el duel de la cinquena jornada, Atlètic i Sardinero van empatar a un gol a Terrassa. I pel que fa al "goal average" general, les càntabres presenten un -10, per un -11 de l'Atlètic. Sí que jugaran la Copa el Club Egara, cinquè amb 17 punts; i el CD Terrassa, sisè amb 16. Les de Les Pedritxes han perdut avui per 1 a 3 davant del Júnior de Sant Cugat. Els dos caps de sèrie en aquesta Copa seran Club de Campo i Júnior, que només es trobarien en una hipotètica final. A més d'Egara i CD Terrassa hi prendran part San Pablo Valdeluz, RC Polo, Taburiente i Sardinero.