Alberto Barroso va anotar ahir dos gols a la piscina d'Szolnok. Alberto Barroso va anotar ahir dos gols a la piscina d'Szolnok.

Waterpolo. Euro Cup. Ronda de qualificació

Debut amb derrota del CN Terrassa a Szolnok

04.12.2020 | 19:56

En el duel més complicat dels tres que ha de jugar aquest cap de setmana el CN Terrassa a la ciutat hongaresa d'Szolnok, els homes que prepara Dídac Cobacho van caure per 20 gols a 14 davant dels amfitrions, un Szolnoki Dozsa que va ser campió d'Europa i és el gran favorit per a classificar-se com a primer de grup per als vuitens de final de l'Euro Cup, la segona competició continental en importància a nivell de grups. En el primer duel de la jornada, el Team Strasbourg va batre per 8 a 7 el GS Apollon Smyrnis grec. Hongaresos i francesos encapçalen la classificació amb tres punts després de la disputa de la primera jornada. El Natació Terrassa necessita derrotar avui...