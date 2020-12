El CN Terrassa perd per 14 a 13 davant de l'Apollon Smyrnis

Waterpolo. Fase de qualificació de l'Euro Cup

05.12.2020 | 17:32

L'equip de waterpolo del CN Terrassa ha perdut aquest dissabte per 14 gols a 13 en la segona jornada del grup "G" de l'Euro Cup davant de l'Apollon Smyrnis d'Atenes. Amb dues derrotes a la seu hongaresa d'Szolnok en dues jornades, els homes de Dídac Cobacho estan virtualment eliminats i es quedaran sense el passi als vuitens de final. Demà diumenge a les 9 del matí, els egarencs tancaran aquesta fase prèvia davant del Team Strasbourg francès. Els de Cobacho han disputat un partit molt equilibrat davant dels grecs. S'han anotat el primer quart per 3 a 4 i han perdut el segon per 6 a 5. S'ha arribat al descans amb un empat a nou gols que ho deixava tot obert.

Els gols s'han seguit intercanviant al tercer acte, que s'ha tancat amb un 4 a 3 per als d'Atenes. Amb tot per decidir, el darrer quart ha estat clau. Només hi ha hagut dos gols. Oriol Rodríguez ha aprofitat una acció de superioritat per empatar a 13 quan faltaven 4 minuts. Els nervis han entrat llavors en acció. El gol no arribava, però quan faltaven només 36 segons, Alexandros Gounas ha aprofitat una altra superioritat per guanyar el partit per als atenencs (14-13) i deixar el CN Terrassa sense puntuar quan falta una sola jornada.

En l'altre partit del dia, els d'Szolnok han batut per 15 a 5 el Team Estrasbourg i s'han situat líders amb 6 punts, per 3 de francesos i grecs i 0 dels terrassencs. Si vol accedir a vuitens, el Natació està obligat a guanyar diumenge a l'Estrasbourg i esperar que els hongaresos guanyin els grecs en el darrer matx. Només així es produiria un triple empat a 3 punts i l'"average" els podria ser favorable de cara a assolir la cobdiciada segona posició final.