Instal·lacions

Una ciutat esportiva del Terrassa?

Josep Cadalso

04.12.2020 | 19:56

L'Ajuntament de Terrassa i el Terrassa FC han començat a explorar un projecte de futur per a la construcció d'una ciutat esportiva destinada a l'activitat futbolística del club egarenc i que promourien les dues parts com a agents principals. En aquests moments s'estarien assentant unes primeres bases d'una idea encara en estat molt primerenc. En aquesta direcció, s'ha començat a parlar entre ambdues parts de la futura ubicació d'aquest recinte en terrenys municipals disponibles en diferents ubicacions de la ciutat, que serien cedits al Terrassa per abordar la construcció d'un complex que obriria unes noves expectatives de futur. L'administració municipal contempla com a primera...