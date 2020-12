Àlex Fernández: "Ens han guanyat en competitivitat"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.12.2020 | 00:17

El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, considera que cal fer autocrítica del partit que el conjunt egarenc ha perdut aquest dissabte al camp del Vilafranca i recuperar les millors sensacions. "Marxem amb una sensació dolenta. La lectura de la primera part, sobretot, no pot ser bona perquè ens han fet el gol molt aviat i després ha arribat l'expulsió. Tenim molt a corregir i el més important és veure com sortirem d'aquesta derrota. Veníem d'una dinàmica molt bona i cal recordar totes les coses bones que hem fet."

El jugador del Terrassa considera que no cal caure en alarmismes. "Analitzarem el partit i veurem les errades que hem fet. Aquí calia venir a competir i en això ens han guanyat. El Vilafranca ens ha fet una pressió alta, s'han posat per davant al marcador i nosaltres no hem estat còmodes. Cal fer un canvi d'actitud i tenir mentalitat positiva de cara al pròxim partit. Aquest és el primer partit que perdem en molt temps i estem capacitats per capgirar la situació."