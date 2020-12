El CN Terrassa s'estrena amb derrota (20-14) davant l'Szolnoki Dozsa hongarès

Waterpolo. Euro Cup. Ronda de qualificació

04.12.2020 | 19:23

No ha començat amb bon peu l'estrena del CN Terrassa en la ronda de qualificació de l'Euro Cup. Els terrassencs disputen la lligueta del grup "G" a la ciutat polonesa d'Szolnok i ahir es van estrenar amb els amfitrions. Els de Dídac Cobacho van caure per sis gols de diferència (20-14). Els hongaresos van dominar tots els quarts i van anar sempre per davant en el marcador, amb diferències que oscil·laven entre els dos i els sis gols. En un duel on els atacs van superar clarament les defenses, els amfitrions van guanyar el primer quart per 5 a 3. També hi va haver dos gols de diferència al segon període i es va arribar al descans amb un clar 11 a 7 per als homes de Zivko Gocic.

El tercer parcial va ser el més equilibrat (3-2), però es va entrar en el definitiu amb un 14 a 9 gairebé impossible de capgirar. Els de Cobacho es van posar a tres gols (16-13) mitjan quart període, però els hongaresos van apretar fins al final i al darrer segon van establir el definitiu 20 a 14, el màxim avantatge del matx. En l'altre partit de la jornada, l'Stade Strasbourg francès es va imposar per 8 a 7 al GS Apollon Smyrnis. Els grecs seran dissabte a les quatre de la tarda el rival del CN Terrassa, que tancarà la seva participació a Szolnok jugant diumenge a les nou del matí amb els francesos. Només els dos primers classificats accediran als vuitens de final de la competició.