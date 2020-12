Sarai Gascón buscarà a Castelló les seves mínimes per a Tòquio

Natació adaptada

03.12.2020 | 16:32

La nedadora terrassenca Sarai Gascón és un dels tretze nedadors que la Federació Espanyola d'esports de persones amb discapacitat física ha convocat aquiest cap de setmana per a prendre part en el Trofeu Internacional Castalia a Castellío, on hi haurà també una competició de vàlids. La competició començarà tant dissabte com diumenge a dos quarts de deu del matí i dissabte a dos quarts de sis de la tarda. Es podrà seguir en directe a través de Teledeporte. Estan en joc les mínimes per als Jocs Paralímpics de Tòquio 2021.

D'altra banda, el nedador del CN Terrassa Pau González ha estat convocat per la Federació Espanyola d'esports amb paràlisis cerebral i dany cerebral adquirit (FEDPC) per a prendre part en una competició de seguiment amb el combinat espanyol que tindrà lloc a Tenerife entre els dies 15 i 21 d'aquest mes de desembre.