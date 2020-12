Santi Deó forma la seva nova junta directiva

Hockey

03.12.2020 | 11:06

El president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deó, ha donat a conèixer la composició de la junta directiva que l'acompanyarà en el seu quart mandat al capdavant de la institució. L'equip el formen quinze persones, vuit de les quals componen el comitè executiu, un òrgan de nova creació. Aquest comitè el formen, a més del president, Mercedes Cohen com a vicepresidenta; David Serrahima, responsable de l'àrea de màrqueting i negoci; Pablo Sànchez, de l'àrea esportiva; Oriol Cortada, de la parcel·la de desenvolupament i econòmica; Álvaro Zabala, en l'àrea de representació; Diego Cabezas, de la de normatives; i Joaquim Martínez, en innovació i promoció. La resta de la junta directiva la componen: Rafael Castillo (secretari), Lluïsa Setó (tresorera), Manuel Martin Borregón (serveis jurídics), Rafael Espino (serveis jurídics), Laura Márquez (servei social), Jaime Coghen (àrea esportiva), Sonsoles Monfort (dona i esport) i José Antonio Gil (secretari general). En les pròximes setmanes, la junta directiva vol posar en marxa una campanya de participació per a conèixer l'estat i opinió del conjunt del hockey espanyol. Per altra banda, Antonio Morales h

La primera reunió de la nova junta directiva serà a València el dia 11 de desembre, coincidint amb la celebració de la Copa del Rei i de la Reina..