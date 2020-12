Miguel Durán i Mario Molla disputaran el Trofeu Internacional Open Castalia de Castelló

Natació

03.12.2020 | 16:01

Els nedadors del CN Terrassa Miguel Durán i Mario Molla disputaran dissabte i diumenge el Trofeu Internacional Open Castalia Castelló, una competició FINA que esdevé la primera oportunitat per aconseguir les mínimes olímpiques directes. Durán, flamant campió d'Espanya de 400 metres lliure, competirà com a membre de la selecció espanyola absoluta en dues proves. Debutarà dissabte en els 200 lliure i clourà la seva participació diumenge en els 400 lliure. Les marques mínimes FINA "A" que consten en els criteris de selecció de la Federació Espanyola de Natació són molt exigents: 1.47.02 per al doble hectòmetre i 3.46.78 per als 400 metres, un registre més de dos segons inferior al rècord d'Espanya de la distància que va establir el nedador extremeny l'any 2016 (3.48.96). L'objectiu de Durán serà, doncs, apropar-se a la plusmarca estatal.

Molla, per la seva banda, competirà a Castelló en representació del club. Afrontarà un total de quatre proves. S'estrenarà dissabte en els 50 m lliures i els 100 m papallona i tancarà la seva actuació diumenge en els 50 metres papallona i els 100 metres lliure. El Trofeu Internacional Open Castalia Castelló es desenvoluparà en doble sessió de matí i tarda i en format d'eliminatòries i finals. Les sèries arrencaran a les 9.45 del matí, mentre que les finals se celebraran a partir de dos quarts de sis de la tarda.