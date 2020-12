Hockey. Divisió d'Honor masculina

Tres punts d'or per a l'Egara en el partit ajornat de la quarta jornada de la lliga

30.11.2020 | 21:07

Afrontava el Club Egara un cap de setmana complicat, amb una doble jornada i fins a set jugadors lesionats. Però el conjunt de Ramon Sala va guanyar tots dos partits i s'ha situat colíder. Dissabte, els terrassencs es van imposar per 1 a 2 al camp de l'RC Polo en un duel corresponent a la quarta jornada que no es va poder disputar per un positiu del conjunt barceloní. Tot i les absències, el Club Egara va fer un gran partit, tant en atac com en defensa, i es va endur tres punts importantíssims. Els dos primers quarts del partit van ser força controlats per part dels dos conjunts, que es tenien molt de respecte, tot i que el Club Egara va tenir més arribades. El marcador, però, no es...