Mario Domingo, al centre de la imatge, celebra el seu golàs de falta a Igualada. Marc Elvira / CP San Cristóbal Mario Domingo, al centre de la imatge, celebra el seu golàs de falta a Igualada.

Futbol. Tercera Divisió

Un premi a la insistència

Redacció

30.11.2020 | 21:07

Segona victòria de l'exercici, primera fora de casa, per al San Cristóbal, que acumula ja 9 punts en 7 jornades i supera a la taula classificatòria el mateix Igualada, que es manté amb 9 punts. Els homes d'Oliver Ballabriga es van mostrar molt superiors al CF Igualada al municipal de Les Comes, on es van imposar per 1 a 2, amb gols d'Óscar Sierra i Mario Domingo. El resultat premia la trajectòria del San Cristóbal en les darreres setmanes, en las qual el seu joc havia millorat de forma clara malgrat que les victòries no arrivaben. Cal recordar que els d'Oliver Ballabriga portaven sense guanyar des de la primera jornada del campionat. Els parroquials van sortir molt forts i van...