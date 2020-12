Josu en una acció del partit que Terrassa i Europa van protagonitzar a l'Olímpic. Nebridi Aróztegui Josu en una acció del partit que Terrassa i Europa van protagonitzar a l'Olímpic.

Futbol. Tercera Divisió

Matx nul pel lideratge

Josep Cadalso

30.11.2020 | 21:07

Terrassa i Europa, els dos equips més golejadors del subgrup "A" de Tercera Divisió, van resoldre el seu matx al Camp Olímpic sense moure el marcador. En temps de portes tancades, ells van tancar les porteries. I no va ser per manca d'intenció, ni d'oportunitats. Només el desencert en algunes accions i les providencials intervencions dels dos porters van conduir el superpartit de la jornada a un desenllaç com el que es va produir. Va ser el primer cop en què els dos equips es van quedar a zero en el còmput de gols a favor en el què portem de competició. L'empat deixa la classificació tal com estava abans de la jornada, amb el Terrassa líder per...