L'assignatura pendent del gol, aprovada

01.12.2020 | 04:00

Un dels principals dèficits del San Cristóbal en aquestes primeres jornades del campionat feia referència a la manca de gols dels homes d'Oliver Ballabriga. En els sis primers partits només n'havien anotat tres, una xifra clarament penalitzant per a les seves aspiracions d'acumular resultats positius. A Igualada, l'equip va millorar en aquesta faceta i per primera vegada va fer pujar al marcador més d'un gol a favor seu. Aquest bon resultat, a més, millora les opcions del San Cristóbal en la competició. Malgrat que la permanència és l'objectiu de la temporada, la plantilla no renuncia a obtenir-la ja en la primera fase del campionat si aconsegueix una de les sis primeres places del campionat. Ara és setè, però a només un punt de tres equips que estan per sobre a la classificació. Això sí, aquest proper cap de setmana la jornada de descans li impedirà sumar.