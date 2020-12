El porter del CD Terrassa Jan Calvache atura un llançament del davanter de l'Egara Xavi Aguilar. Lluís Clotet El porter del CD Terrassa Jan Calvache atura un llançament del davanter de l'Egara Xavi Aguilar.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Justa golejada del Club Egara en el derbi

Redacció

30.11.2020 | 21:07

No va notar en absolut el Club Egara el cansament del dia anterior en el matx davant de l'RC Polo. Malgrat les baixes, els de Ramon Sala es van imposar amb gran solvència al Pla del Bon Aire al CD Terrassa. El derbi no va tenir massa història. Només s'havien jugat vuit minuts quan Pol Gispert va aprofitar un penal-córner per obrir el marcador. Tot i ser conscient de la superioritat del rival, el CD Terrassa ho va intentar. Gairebé empata, però Jan Lara va desaprofitar un stroke. Ja al segon període, el Club Egara va deixar el duel sentenciat gràcies als gols de Xavi Gispert i Àlex Broto. El control del partit va ser en tot moment per als locals, que van disposar d'accions...