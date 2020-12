Hockey. Divisió d'Honor masculina

Un gran Atlètic no va donar cap opció a un FC Barcelona que va perdent pistonada

30.11.2020 | 21:07

Un FC Barcelona que semblava l'equip revelació de la temporada va ser clarament atropellat per l'Atlètic al Pau Negre. Els homes que prepara Xero Gasol van necessitar només 17 minuts per fer-li cinc gols als blaugrana i certificar la golejada en aquesta penúltima jornada de la primera volta. Els dos primers gols els van anotar Sam Cortès i Sergi Enrique cinc minuts abans del descans. L'inici del tercer període va ser excel·lent per a l'Atlètic. De nou Enrique de penal i Albert Beltrán van fer el 0 a 4 i Santi Ibáñez va sentenciar el partit al 47. Al darrer minut, Pol Compta va fer el gol de l'honor pels homes que entrena el tècnic terrassenc Pol Garrido,...