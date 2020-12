Futbol. Primera Nacional femenina

Excessiu càstig per al Terrassa FC en la seva sortida a Palma de Mallorca

30.11.2020 | 21:07

Segona derrota consecutiva del conjunt femení del Terrassa FC davant d'un conjunt balear. Després de caure a l'Olímpic amb el Son Sardina, les terrassenques van perdre en aquesta setena jornada per un contundent i excessiu marcador de 4 gols a 1 al camp de Son Malferit, a Palma de Mallorca, davant del Balears FC. Ambdós equips estaven empatats a set punts a la taula classificatòria. Les illenques es van avançar als quatre minuts i el Terrassa FC no va poder reaccionar tot i disposar d'oportunitats de gol. Amb el mínim avantatge balear es va arribar al descans. El segon gol local va arribar al minut 77 i el tercer al 84. Quan faltaven dos minuts per al final, Judit Sellarès va...