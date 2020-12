Una imatge de l'estadi buit durant el partit. Nebridi Aróztegui Una imatge de l'estadi buit durant el partit.

"No ens ha beneficiat que el partit es trenqués a la segona part"

30.11.2020 | 21:07

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, entenia que el seu equip hauria pogut prendre avantatge en la primera part. "Hem jugat contra un molt bon rival. A la primera part érem mereixedors d'anar guanyant, perquè ells quasi no han fet ocasions. Però no hem pogut marcar", va comentar. "A la segona part han pressionat millor, hem rectificat i als últims minuts ells hi han tingut les seves opcions. Quan el partit es trenca ells estan més còmodes. Hauríem d'haver tingut més pausa. Dominen molt bé els partits trencats, és una de les seves grans virtuts. Nosaltres no estem tan habituats." El tècnic terrassista es va quedar amb les lectures...