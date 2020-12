Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Empat del Jabac contra un Stadium Casablanca amb deu futbolistes

30.11.2020 | 21:07

El Jabac va sumar un punt en la seva sortida al camp de l'Stadium Casablanca aragonès. L'empat a un aconseguit per l'equip d'Àlex López augmenta a quatre jornades les que porta invicte. En aquesta oportunitat, el marcador no va ser satisfactori, ja que el rival va jugar tota la segona part amb un futbolista menys i el egarencs van dominar i van generar oportunitats per obtenir la victòria, que finalment no va arribar. El domini del Jabac en el primer temps va ser molt clar i les ocasions de gol nombroses davant un rival de clar perfil defensiu. El gol egarenc es va fer esperar fins al minut 43, a càrrec de Garrido després d'una gran rematada des de fora de l'àrea. L'expulsió de...