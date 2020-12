El CN Terrassa manté el primer lloc del seu grup

Waterpolo. Divisió d'Honor

01.12.2020 | 21:58

El CN Terrassa ha guanyat aquest dimarts al vespre el Mediterrani per 11 a 8 a la piscina de l'Àrea Olímpica, en partit ajornat de la tercera jornada del campionat. Els egarencs, que aquest divendres comencen la seva participació en l'Euro Cup, han arrencat a molt bon nivell i han deixat el partit encarrilat en els dos primers quarts, després d'arribar al descans amb un avantatge de 6 a 2.

Ricard Alarcón ha obert el marcador per als locals i Marc Roca ha obtingut l'empat. A 1'15 del final d'aquest període, Vìctor Gutiérrez ha fet el 2 a 1 amb el que ha finalitzat el parcial. Al segon quart, els jugadors de Dídac Cobacho han augmentat la renda amb dos gols de Sergio Prieto i Jordi Chico. Álvaro García hi ha reduït distàncies i Víctor Gutiérrez ha signat el 6 a 2 amb el que s'ha arribat al descans.

El conjunt local ha gestionat amb encert la seva superioritat i Ricard Alarcón i Alberto Barroso han situat un rotund 8 a 2 a l'electrònic. El Mediterrani ha eixugat distàncies amb un parcial de 0 a 2, però dos gols de Víctor Gutiérrez, per al CN Terrassa, i Àxel Corres per al Mediterrani, han signat el 9 a 5 al final del tercer quart. En el quart període, els egarencs han ampliat distàncies amb gols de Víctor Gutiérrez, màxim realitzador del partit amb quatre gols, i Sergio Prieto (11-5). Un parcial de 0 a 3 per als barcelonins en el tram final ha reduït les diferències finals.