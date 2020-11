El futbol català modifica les seves lligues

Futbol

30.11.2020 | 20:34

La Federació Catalana de Futbol ha presentat la proposta de modificació de les categories territorials de cara a la represa dels campionats, prevista per principis del mes de gener, en concret el cap de setmana del 9 i 10. El projecte s'ha fet arribar als clubs en una reunió telemàtica que s'ha celebrat aquest dilluns, amb la participació del president, Joan Soteras. El plantejament federatiu preveu la reducció a la meitat de totes les lligues, de tal manera que a la Primera i la Segona Catalana es disputarà la totalitat de la primera fase, en cada subgrup. L'ascens es decidirà en una eliminatòria d'anada i tornada entre els dos campions de cada subgrup, mentre que els descensos seran directes segons la classificació final. A la resta de categories es jugarà la lliga regular a una volta de competició, mantenint en tots els casos les agrupacions actuals.

Pel que fa al calendari, en aquelles competicions ja iniciades es reprendrà la lliga a partir de la jornada en què es va quedar aturada. La resta de grups donaran el tret de sortida al campionat amb la disputa de la primera jornada.La proposta traslladada a les entitats habilita fins a tres dates per la recuperació de partits, distribuïdes al llarg dels mesos de febrer, març i abril. Per la seva banda, les últimes categories del futbol femení i base viuran la seva arrencada els dies 16 i 17 de gener.

Pel que respecta a les categories de la Lliga Catalana de Futbol Sala, la proposta de la Federació recull que totes elles es reprenguin a partir del cap de setmana del 16 i 17 de gener, amb l'adaptació del calendari a les noves dates per a les competicions ja iniciades, així com l'arrencada de les lligues no començades. Alhora, es reestructurarà la competició a una única volta, i s'establiran quatre finestres per a la

recuperació de partits suspesos.