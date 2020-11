Valuós triomf per 1 a 2 del San Cristóbal a Igualada

Futbol. Tercera Divisió

29.11.2020 | 19:16

Segona victòria de l'exercici, primera fora de casa, per al San Cristóbal, que acumula ja 9 punts en 7 jornades. Els homes d'Oliver Ballabriga s'han mostrat molt superiors al CF Igualada al municipal de Les Comes, on s'han imposat per 1 a 2, amb gols d'Adrien i Mario Domingo. El resultat que fins i tot ha estat curt atenent als mèrits de tots dos conjunts. Els parroquials han sortit molt forts i han disposat de les millors oportunitats.

Als 7 minuts, el porter local José ha aturat un llançament de Mario Domingo, que juntament amb Tom han estat els millors entre els visitants. Als vint minuts, els d'Oliver Ballabriga han disposat d'un penal, però José ha fet una gran aturada en el llançament de Mario Domingo. Les incursions per banda d'un Tom molt endollat generaven cada vegada més perill. Als 34 minuts ha assistit Obispo, que no ha definit davant del porter. S'ha arribat al descans sense gols.

Als set minuts de la segona part, el central francès Adrien ha fet el 0 a 1 en rematar un servei de cantonada servit per Mario Domingo, que al minut 73 ha fet el gol de la tranquilitat per als egarencs en una falta directa que ha allotjat a l'escaire. L'Igualada ho ha intentat penjant pilotes i Genís ha retallat distàncies al minut 78. La col.legiada ha allargat més de sis minuts la segona part i els de Ballabriga han acabat treient un remat sobre la línia. Al final, tres punts tant justos com necessaris per a un San Cristóbal que descansarà el cap de setmana vinent.