Santi Deó, president de la Federació Espanyola de Hockey

"La Federació està sanejada"

Jordi Guillem

27.11.2020 | 20:09

Amb 65 anys, Santi Deó afronta el seu quart mandat com a president de la Federació Espanyola de Hockey, que viurà d'aquí a tres anys el seu Centenari. Tot i que afronta dia rere dia els reptes que se li presenten, L'exàrbitre internacional barceloní no descarta tornar-se a presentar d'aquí a quatre anys. Com afronta el seu quart mandat consecutiu? La veritat és que amb moltíssimes ganes de continuar treballant pel hockey espanyol. Hi haurà canvis importants a la junta directiva, però l'esperit seguirà sent estar al costat dels clubs i de les seleccions. Serà el seu darrer mandat? Mai no ho he dit. No té cap sentit començar un...