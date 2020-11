El tècnic de Cardedeu Magí Serra aporta la seva àmplia experiència a l'Handbol Terrassa. Lluís Clotet El tècnic de Cardedeu Magí Serra aporta la seva àmplia experiència a l'Handbol Terrassa.

Magí Serra, entrenador de l'Handbol Terrassa

"Farem un club sòlid i amb futur"

Jordi Guillem

27.11.2020 | 20:09

Amb només 39 anys, Magí Serra és tot un veterà de les banquetes catalanes, espanyoles, europees i internacionals. Després de voltar per mig món dirigint diversos equips de nivell, entre ells el BM Granollers, aquest estiu va acceptar l'oferta de fer-se càrrec d'un Handbol Terrassa al que vol tornar a categories més altes. Està vivint amb la màxima il·lusió la seva estrena a la Primera Divisió Nacional. Com arriba un entrenador de prestigi com vostè a l'Handbol Terrassa? Acabava de ser pare i després de donar moltes voltes pel món tenia ganes de tornar a Catalunya i estar tranquil. Em va arribar la proposta de l'Handbol...