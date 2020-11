Els egarencs han eliminat tres cops l'Espanyol

28.11.2020 | 04:00

Si d'un equip s'ha convertit en la seva bèstia negra el Terrassa FC a la Copa del Rei, ha estat de l'Espanyol. En tres oportunitats, els egarencs han deixat fora de la competició els blanc-i-blaus contra pronòstic. A la temporada 80-81 es va viure el primer capítol d'aquesta història. El Terrassa militava a Segona Divisió "B" (es va salvar per poc del descens) i en l'anada a Sarrià va obtenir un meritori empat sense gols. A casa es va confirmar la sorpresa amb un 1 a 0 gràcies a un gol de Duran. A la temporada 86-87, amb el Terrassa a Tercera i la Copa a partit únic, de nou l'Espanyol es va acomiadar de la Copa a Terrassa. El partit va finalitzar amb victòria local per 2 a 1, amb un segon gol d'Esteban amb la mà al minut 83 que va provocar una gran polèmica i l'expulsió de N'Kono. Pineda va avançar l'Espanyol, però Quim Torrents i Miguel Esteban van donar-li la volta. I a la temporada 2004-05, la del descens a Segona "B", el Terrassa va tornar a tombar l'Espanyol a partit únic en un encontre èpic, ja que el Terrassa va jugar 25 minuts i la pròrroga amb un futbolista menys per expulsió de Vanzini. Jesús Muñoz va fer l'1 a 0 al minut 5 i Martín Posse va empatar al 82. En els penals, 5 a 3.