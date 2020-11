El terrassista Jaume Pascual disputa una pilota amb Guillem Castell al darrer "play off". Lluís Clotet El terrassista Jaume Pascual disputa una pilota amb Guillem Castell al darrer "play off".

Futbol. Tercera Divisió

Duel d'aspirants a l'ascens

Josep Cadalso

27.11.2020 | 20:09

Terrassa FC i CE Europa protagonitzaran demà el partit de major interès que es pot veure en aquests moments en el subgrup "A" de la Tercera Divisió. Juguen els dos primers classificats, empatats a punts i a quasi totes les variants estadístiques. El resultat pot tenir una incidència important de present i també de futur, per a les aspiracions d'ascens dels dos equips a la segona fase del campionat. A més, al darrer exercici ja van creuar els seus camins al "play off" d'ascens, amb victòria egarenca a la semifinal per 1 a 0. "Els números diuen que és el nostre principal rival en la lluita per la primera plaça del grup", admet Xevi...