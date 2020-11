Futbol. Tercera Divisió

El CP San Cristóbal necessita sumar ja de tres en tres

Josep Cadalso

27.11.2020 | 20:09

El CP San Cristóbal s'enfrontarà demà, a les cinc de la tarda, el CF Igualada a l'estadi de Les Comes en un partit que ha de servir els parroquials per retrobar-se amb la victòria. Fins al moment, el conjunt d'Oliver Ballabriga només ha guanyat un partit i va ser a la primera jornada, a Ca n'Anglada, davant la Montañesa. Ara encadena tres empats en els darrers quatre partits que ha disputat. El seu rival va protagonitzar un inici de temporada esplèndid, amb nou punts en les tres primeres jornades que el van situar com a líder del grup. Els dos darrers compromisos els ha saldat amb derrotes i ha baixat a la quarta posició amb 9 punts, tres més que un San Cristóbal...