El Terrassa FC SAD convoca junta d'accionistes

Futbol.Tercera Divisió

27.11.2020 | 12:24

El Terrassa FC Societat Anònima Esportiva, ha convocat una junta d'accionistes ordinària i extraordinària per tancar l'exercici. En primera convocatòria es farà el dia 30 de desembre a les 8 del vespre, a l'Estadi Olímpic. En el cas de no constituir-se la junta, la segona convocatòria es faria el dia 31 també a les 8 del vespre. Els temes de l'ordre del dia giren, fonamentalment, al voltant d'assumptes econòmics, destacant el tancament del darrer exercici, una ampliació de capital i també el nomenament de nous membres del consell d'administració, on està previst la participació ja oficial de l'empresari grec Constantinos Tsakiris.