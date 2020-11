La Federació Catalana de Hockey se suma al projecte de l'Edic

Hockey

27.11.2020 | 15:40

La Federació Catalana de Hockey entra en el projecte de l'Escola de Directius de Clubs (EDIC) que ofereix una formació enfocada i específica pels clubs i per als seus directius i directives amb metodologia innovadora i flexible i amb docents experts i referents en cadascun dels seus àmbits. Aquesta escola de directius ofereix petites formacions temàtiques semipresencials perquè els directius de club disposin de més i millors eines de gestió, que van dirigides per l'ampli ventall de temes tant a juntes directives com a Directors Tècnics o gerents. L'Escola de Directius de Clubs compta amb diverses temàtiques distribuïdes en catorze càpsules en les quals es pot triar aquelles que més interessin a cada participant, havent-hi una específica per cada esport. El preu és de 35 euros per càpsula.



Les 14 càpsules formatives tenen una durada de tres setmanes cadascuna, i inclouen temàtiques com la gestió econòmica i el control financer, organització d'esdeveniments esportius, tècniques de negociació, comunicació interna i lideratge, recursos humans o jurídics i administratius, entre altres. Els alumnes tenen setmanalment les càpsules de vídeo a la seva disposició amb apunts i un qüestionari per l'avaluació i a l'inici de cada càpsula, i la segona setmana, una videoconferència amb el docent per resoldre dubtes i comentar el temari treballat. L'últim divendres del curs es fa una sessió presencial de quatre hores de durada, que es retransmet en streaming. El curs acadèmic que es va iniciar el passat 5 d'octubre finalitza el juny de 2021.