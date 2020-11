Santi Deó afronta un quart mandat ple de reptes

Hockey

Jordi Guillem

24.11.2020 | 20:08

Tal com s'esperava, la de Santi Deó va ser l'única candidatura que va concórrer a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Hockey. Dissabte, en el marc de l'assemblea general celebrada a Madrid, va ser proclamat president per quart mandat consecutiu amb un total de 32 vots a favor i tres abstencions. Curiosament, quan va accedir al càrrec l'any 2008, va obtenir els mateixos 32 vots favorables.

Aquestes xifres deixen clar el predicament que té Deó dotze anys després dins dels estaments del hockey espanyol. El directiu barceloní ha començat a planificar el seu mandat i ben aviat anunciarà la seva nova junta directiva, que l'acompanyarà fins a finals de l'any 2024, quan després dels Jocs de París té previst abandonar el càrrec.

Ja com a president electe, Santi Deó va explicar que la transparència i l'augment de la professionalització del hockey espanyol serien els grans motors d'aquests quatre darrers anys de presidència. "Estic molt satisfet i il·lusionat de començar aquest nou cicle, de poder seguir treballant en favor del hockey espanyol i d'acomplir els reptes que tenim per davant en aquests temps tan difícils", va assenyalar.

Per a Deó, aquests nous quatre anys que té al davant estaran marcats per quatre esdeveniments d'enorme rellevància. El 2021 estarà protagonitzat per la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio, que van haver de ser suspesos l'estiu passat a conseqüència de la Covid-19, una pandèmia que va alterar tots els calendaris nacionals i internacionals i que van deixar les lligues espanyols sense guanyadors i les seleccions sense competició olímpica. "No tinc cap dubte que el proper estiu hi haurà Jocs Olímpics i les nostres dues seleccions aniran a totes al Japó. Seran uns Jocs amb menys públic i amb uns protocols especials, però se celebraran. I si la pandèmia visqués una altra onada, quedarien sense celebrar-se, com ja va passar amb motiu de les dues Guerres Mundials", explica Deó. Els Jocs estan previstos entre els dies 23 de juliol i el 8 d'agost del 2021.

Pel que fa a l'any 2022, Deó destaca la importància de la Copa del Món femenina de hockey que tindrà en l'Estadi Olímpic de Terrassa la seva seu principal. "Estem treballant intensament perquè aquest Mundial sigui un èxit. La setmana vinent tenim una reunió molt important a nivell de planificació", comenta. Continuant amb la cronologia, l'any 2023 hi haurà els actes commemoratius del Centenari de la Federació Espanyola. I l'any 2024, el seu mandat acabarà amb una altra cita olímpica, la de París 2024.

Dotze anys com a president

Deó va ser nomenat president l'any 2008 i ben aviat va haver de lidiar amb una gravíssima crisi econòmica de la qual el hockey no en va ser aliè. "Ara només em faltava una pandèmia", assenyala, sorneguer, però amb la mateixa vitalitat i les mateixes ganes de sempre. "En dotze anys n'he passat de tots els colors però ho he fet el millor que he sabut. Econòmicament, tenim la Federació sanejada. Si no fos per la gespa dels tres camps de Terrassa i el de València ja hauríem complert el pla de viabilitat. Quan vaig entrar hi havia un patrocinador i ara en tenim tretze".

Pel que fa als propers reptes, Deó comenta: "Ens hem d'acostar encara més als clubs i estar-hi cada vegada amb millor sintonia. També cal seguir professionalitzant la federació", comenta el màxim responsable del hockey espanyol.