Ajornat el CN Terrassa - CN Barcelona per positius de Covid als visitants

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

25.11.2020 | 12:27

El partit de la Lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo entre el CN Terrassa i el CN Barcelona, previst per aquest dissabte a la piscina de l'Àrea Olímpica, ha estat ajornat. El motiu és l'aparició de casos de positiu per Covid en el conjunt barceloní. De moment, no s'ha donat a conèixer la data de celebració de l'encontre.