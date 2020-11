Acció ofensiva d'Oriol Rodríguez en el duel davant del CN Catalunya. LLUÍS CLOTET Acció ofensiva d'Oriol Rodríguez en el duel davant del CN Catalunya.

> Divisió d'Honor masculina

Tres de tres per a un CN Terrassa que es manté com a líder del seu subgrup

23.11.2020 | 20:50

Còmoda victòria per al CN Terrassa en la quarta jornada de lliga que el deixa líder amb els mateixos 9 punts que un CN Barcelona a qui rebrà dissabte. Els terrassencs van trencar el partit al primer quart. Se'l van anotar per 5 a 1 gràcies als gols d'Alarcón, Carrillo per partida doble, Gutiérrez i Rodríguez. Malgrat la diferència, el CN Catalunya no es va descompondre i es va situar 5-3 a l'inici del segon període, que acabaria amb un empat a quatre gols. El 9 a 5 que assenyalava l'electrònic de la piscina de l'Àrea Olímpica deixava, però, el matx, virtualment sentenciat. Els de Dídac Cobacho van prémer l'accelerador al tercer...