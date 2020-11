Els components de l'equip masculí del CN Terrassa, campió d'Espanya per primera vegada. Els components de l'equip masculí del CN Terrassa, campió d'Espanya per primera vegada.

> Campionat d'Espanya d'hivern en piscina curta

Un títol per a la història

Redacció

23.11.2020 | 20:50

L'equip masculí de natació del CN Terrassa, es va proclamar aquest cap de setmana campió d'Espanya de clubs. Una fita històrica, ja que és la primera vegada que els representants egarencs obtenen aquest guardó. El Campionat d'Espanya absolut d'hivern en piscina curta es va celebrar des de divendres a diumenge a Castelló. La representació egarenca va obtenir cinc podis. En la classificació masculina per clubs, el CN Terrassa va sumar 21.002 punts. Per darrere es van situar CD Gredos San Diego (17.794) i CN Sant Andreu (16.273). L'equip femení va finalitzar sisè. En el capítol individual, cal destacar la medalla d'or obtinguda per Miguel Duran, en la prova...