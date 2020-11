El Terrassa es vesteix de líder

Josep Cadalso

23.11.2020 | 20:50

Qui dissabte a la nit consultés el twiter i veiés que el Terrassa FC havia guanyat per un contundent 0 a 3 al camp del Santfeliuenc, sense anar més enllà dels 280 caràcters del tuit en qüestió, devia pensar que l'equip de Xevi Molist havia atropellat el seu rival en una nova demostració de fortalesa en el seu camí cap a l'ascens. L'anàlisi ampliada del partit, en canvi, ha de parlar d'un compromís incòmode, d'un Terrassa que no va respirar fins al tercer gol i d'un enfrontament molt més treballat del que pot reflectir el marcador en fred. Els egarencs, en tot cas, van trencar la mala dinàmica en un escenari que històricament no se'ls hi...