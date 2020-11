Una acció del partit. Lluís Clotet Una acció del partit.

> Primera Nacional femenina

Un Terrassa FC amb bona actitud no va poder davant de la visita del líder

23.11.2020 | 20:50

Es van complir els pronòstics i el Son Sardina balear, líder del grup, es va imposar per 0 gols a 3 a l'Estadi Olímpic davant d'un Terrassa FC que va oferir una bona actitud, però es va veure superat per un rival que va demostrar un major encert de cara a la porteria rival. Els primers minuts van ser equilibrats i no hi va haver massa arribades. Dos minuts abans del minut 30, les mallorquines van obrir el marcador gràcies a un gol d'Elena Montané. Les terrassenques van fer un pas endavant cercant empatar el partit, però les visitants van saber-ho aprofitar i al minut 39 van deixar el partit pràcticament liquidat amb un 0 a 2 obra de Karla Bermejo que se li va fer ja molt costa amunt...