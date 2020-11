Satisfacció visitant, laments locals

24.11.2020 | 04:00

Litus Ullés, entrenador del CD Terrassa, va donar molt valor als tres punts assolits en aquest primer derbi de la temporada. "Sabíem que venir a Can Salas era complicat. Hem començat perdent, però l'equip està en una molt bona dinàmica i això ens ha permès remuntar el partit. Per ocasions, l'avantatge hauria pogut ser una mica més àmplia", assenyala el tècnic, que va considerar clau haver empatat just abans del descans. Ullés lamentava no haver tancat el partit. "Som dos equips molt semblants i l'Atlètic ha pogut empatar". Per la seva banda, Jordi Flo estava content del partit del seu equip, malgrat la derrota. "Un dels nostres objectius era poder dominar el partit i penso que ho hem fet, excepte en el segon quart", assenyala. Per a Flo, la qualitat ofensiva del rival havia estat fonamental. "Elles tenen jugadores amb molt de talent. A nosaltres, en canvi, ens falta definir en els metres finals. Hem d'acabar de corregir aquest aspecte".