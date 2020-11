> Primera Nacional

Quarta derrota consecutiva d'un Handbol Terrassa que ja és penúltim

23.11.2020 | 20:50

L'Handbol Terrassa va caure per quatre gols de diferència al pavelló municipal Els Quatre Hereus davant del Sant Esteve Palautordera, acumulant així la seva quarta derrota consecutiva de l'exercici. El conjunt que prepara Magí Serra perdia ja per 3 a 1 als deu minuts. Però va saber-se mantenir dins del partit gràcies als catorze gols que va anotar Marc López, que va oferir una excel·lent actuació ofensiva. Al descans, els terrassencs perdien per només dos gols de diferència (10-8). De la mateixa manera que li ha vingut succeint en els darrers partits, l'Handbol Terrassa ha caigut de forma preocupant en el seu rendiment a la segona part. Les diferències...