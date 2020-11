Porta tancada, porteria oberta

Jordi Guillem

23.11.2020 | 20:50

Just repartiment de punts entre l'Atlètic i el Club Egara en el derbi que ambdós equips van disputar al camp Josep Marquès a porta tancada a causa de la pandèmia de Covid. Si bé el partit es va disputar a porta tancada, les porteries van estar ben obertes per als davanters d'ambdós equips, que van empatar a tres gols en un duel vibrant i frenètic. L'Egara es va avançar tres vegades en el marcador, la darrera quan faltaven 4 minuts, gràcies a un gol de Marc García-Chicote. Tot i les lesions dels dos conjunts, el ritme del partit va ser altíssim. Els de Ramon Sala no van saber gestionar els darrers minuts i quan faltaven 20 segons i se celebraven ja els tres...