> Divisió d'Honor juvenil

Pau Mateos dona al Jabac la seva segona victòria de l'exercici

23.11.2020 | 20:50

Segona victòria de la temporada per a un Jabac que ha pujat fins a la tercera posició. El conjunt que entrena Àlex López es va imposar per 0 a 1 al camp del Lleida després de jugar una esplèndida segona meitat. Garri va disposar d'una bona oportunitat als dotze minuts, però es va arribar al descans sense gols. El davanter Monchu va ser el millor del partit. Un xut seu al minut 81 es va estavellar al travesser. I sis minuts més tard va arribar l'únic gol del partit. Soriano va internar-se per la banda i va centrar ras. Pau Mateos va recollir la centrada i va batre el porter del Lleida Sanz establint un 0 a 1 que resultaria ja definitiu. Els egarencs són colíders...