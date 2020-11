 "Necessitem sumar de tres en tres"

24.11.2020 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va admetre que la manca de victòries penalitza el seu equip. "És una mica frustrant. Estem en una bona línia, però ens falta guanyar", va comentar. "Estic content amb la feina de l'equip, amb una feina defensiva molt seriosa, però els gols són cars i no arriben. Si seguim així, segur que millorarem. Estem molt a prop de tornar a guanyar. Hem fet bons partits, excepte el del Valls. No podem demanar més als jugadors." En relació amb el partit, va admetre que l'empat era just. "Era un partit complicat perquè entenc que el Castelldefels serà la sorpresa de la Lliga, competeix molt bé i compta amb jugadors molt bons. A la primera mitja hora hem estat molt bé, però després el partit s'ha igualat. Hi havia més por a perdre que altra cosa." Miki Carrillo, entrenador del Castelldefels, va valorar de forma positiva el punt obtingut. 'Ha estat un partit molt igualat, ells han millorat molt amb respecte l'any passat i penso que hem estat bé. És un punt més i ja en portem 10. Si no pots guanyar, almenys és important puntuar. No sabem on arribarem. Competirem al màxim cada partit."