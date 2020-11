Un empat que no va satisfer a ningú

24.11.2020 | 04:00

Tots dos entrenadors volien guanyar, però tots dos es van acabar conformant amb l'empat. "Podíem haver tret molt més d'aquest partit. Ha estat un duel igualat, però nosaltres no hem estat còmodes. Si a l'Egara li dónes espais per córrer et fa molt de mal. Ens han fet gols de juvenil. La seva banda dreta ens ha fet molt mal. I al primer temps hem sortit amb una actitut que no és pròpia d'un derbi", assenyalava després del partit Xero Gasol, que acabava de veure com Quim Malgosa salvava un punt. "Ha estat un derbi descafeïnat per la falta de públic, però tots dos equips hem ofert una molt bona intensitat", assenyala Gasol. Des de l'altra banqueta, Ramon Sala comentava: "Ha estat un d'aquells derbis que a tots ens agraden. S'han vist molts gols i moltes anades i tornades. S'ha vist un bon partit. Cada equip ha tingut els seus moments i els ha aprofitat. Però ens n'anem amb el mal regust d'encaixar un gol als darrers segons quan teníem el partit guanyat". Per a Sala, la sensació era "d'haver perdut dos punts", i ha lamentat que el seu equip no hagués aprofitat alguna ocasió per a resoldre abans el partit.