El San Cristóbal torna a empatar a casa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

22.11.2020 | 14:50

El San Cristóbal ha sumat el tercer empat en les quatre darreres jornades, en aquest cas al camp municipal de Ca n'Anglada contra el Castelldefels. El partit, disputat aquest diumenge ha finalitzat sense gols. L'equilibri ha presidit un matx amb poques ocasions i un futbol força igualat entre els dos equips.

El San Cristóbal ha tingut una bona posada en escena i ha dominat els primers minuts, amb dues arribades de perill. Una ha finalitzat amb una rematada d'Adri Rivas a les mans del porter i l'altre amb un cop de cap d'Abde que ha sortit per sobre de la porteria visitant. El Castelldefels ha anat igualant el partit i ha disposat de dues ocasions per posar-se per davant en el marcador, la primera de Marimón en el minut 34 en un cop de cap a la sortida d'un córner que Zapico ha rebutjat amb una gran aturada i la segona en el minut 36 en una aparició de Sergio Navarro que el porter local ha resolt amb una magnífica intervenció amb el peu.

En el segon temps el futbol dels dos equips s'ha desenvolupat en el centre del camp, amb poques situacions d'atac d'interès. Mario Canti, que ha deixat el camp lesionat, ha fet una bona rematada per sobre de la porteria rival en el minut 49 i Escamilla, en el 77, ha obligat a aparèixer el porter Romero per rebutjar una bona mitja volta del davanter parroquial. Quan estava a punt de finalitzar el partit, el davanter visitant Kevin ha estat a punt de donar els tres punts al seu equip en una contra que ha finalitzat amb una rematada a la part exterior de la xarxa.