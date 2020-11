L'Atlètic empata a 3 gols faltant 20 segons davant l'Egara

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

22.11.2020 | 14:50

En un derbi terrassenc sense públic però amb moltíssima emoció i intensitat, l'Atlètic i el Club Egara han empatat avui a tres gols a Can Salas. El duel ha estat molt equilibrat i clarament marcat per les accions a bola aturada. Tot i posar-se tres vegades per davant al marcador, els del Pla del Bon Aire han acabat empatant. En el primer penal visitant, Àlex Gil ha obert el duel, però Pau Cunill ha empatat al minut 21. Quan s'arribava ja al descans, un stroke transformat pel capità de l'Egara Pau Quemada ha significat l'1 a 2.

A l'inici del tercer acte, el jove Pau Cunill ha reincidit en un altre penal-córner imparable i ha situat el 2 a 2 a l'electrònic. Passaven els minuts i no hi havia més gols. Cap dels dos equips, però, donava l'empat per bo. Quan faltaven quatre minuts, Marc García-Chicote ha fet el 2 a 3 en un penal mal aturat. Però els de Xero Gasol ho han lluitat fins als darrers segons. I la seva fe ha tingut premi. Quan en faltaven 20, Quim Malgosa ha empatat a tres. L'Atlètic ha perdut el lideratge en favor del Club de Campo. Ara és segon amb un punt més que l'Egara quan queden només dues jornades per a tancar la primera volta.