El CN Terrassa, campió d'Espanya masculí per equips

Natació. Campionat d'Espanya absolut d'hivern

22.11.2020 | 15:07

El CN Terrassa ha aconseguit una fita històrica en proclamar-se aquest diumenge, a Castelló, campió d'Espanya per equips en la categoria masculina en el Campionat d'Espanya absolut d'hivern en piscina curta que s'ha disputat entre el divendres i el diumenge. En la darrera jornada, els representants egarencs han sumat dues medalles més, per concloïa la competició amb cinc podis. El CN Terrassa ha superat en la classificació masculina per equips el CD Gredos, segon classificat, i el CN Sant Andreu, L'equip femení, per la seva banda, ha estat sisè.

En la darrera jornada, David Benítez ha obtingut la medalla de plata en la prova dels 50 metres braça. Ha fet un temps de 27"49, només superat per Mario Navea amb 27"07. Enrique Prats ha finalitzat divuitè amb 29"22. La segona medalla individual de la jornada ha estat per a Melani Costa en els 200 lliure femenins, amb un temps de 1'59"50.

En els 200 lliure masculins, Miguel Durán s'ha quedat a un pas del podi, després de finalitzar quart amb una marca de 1'46"65. Mario Molla ha estat desè (1'48"25) i Ferran Siré quinzè amb 1'50"07. En els 50 esquena, Adriàn Santos ha estat setè amb 25"35. EN categoria femenina, Andrea Feng Prades ha ocupat la tretzena posició amb 29"25. En els 200 estils, Izan Cubillas s'ha fet amb la setana plaça amb una marca de 2'02"69 i Jordi Pérez la dotzena amb 2'03"58. En els 200 estils femenins, Andrea Feng Prades ha estat vuitena amb 2'17"57.

En els relleus de 4x100 estils, l'equip masculí ha estat setè amb 3'40"25 i el femení desè amb 4'20"92.