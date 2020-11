El CD Terrassa s'endú per 1 a 2 el derbi davant de l'Atlètic

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

22.11.2020 | 12:25

El primer derbi femení de la temporada ha estat per al CD Terrassa, que s'ha imposat aquest matí a Can Salas per 1 gol a 2 a un Atlètic a qui li treu ja cinc punts a la classificació quan falten dues jornades per a tancar la primera volta. Les de Can Salas han sortit molt fortes i als nou minuts, Txell Vizcaíno ha obert el marcador. Les noies de Litus Ullés s'han anat situant en el partit i han acavat imposant la qualitat de les seves davanteres per endur-se el partit.

Quan faltaven sis minuts per arribar al descans, la millor de les visitants, Clara Ycart, ha recollit una bola des de la dreta i ha rematat al calaix. En un intens tercer quart, l'equip de Jordi Flo ha seguit buscant el control, però un gol de Tània Escaich al minut 41 ha esdevingut definitiu. L'Atlètic ha buscat l'empat fins al final, però les de Les Pedritxes s'han defensat amb ordre i s'han endut el primer derbi de la lliga.