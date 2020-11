El Terrassa FC suma tres punts d'or a Sant Feliu

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

21.11.2020 | 19:50

El Terrassa FC s'ha retrobat amb la victòria aquest dissabte, derrotant a domicili el Santfeliuenc per 0 a 3. Els egarencs dormiran líders del grup a l'espera del marcador de l'Europa aquest diumenge. El conjunt de Xevi Molist ha superat un obstacle complicat ja que el camp de Les Grases no se li ha donat bé històricament. Malgrat la diferència final, l'encontre no ha estat còmode per un Terrassa que no ha pogut respirar fins al 0 a 3.

El partit ha començat de forma immillorable per al Terrassa ja que en el minut 7 s'ha produït el 0 a 1, gràcies a un penal transformat per Sergi Arranz. Una pena màxima comesa per Alfonso sobre Adri Lledó. El gol no ha donat al Terrassa la calma necessària i el partit no ha estat sota control en cap moment, malgrat el major domini de la pilota dels egarencs. Això ha fet que les ocasions de gol fossin nombroses en les dues porteries, amb el partit obert a qualsevol desenllaç.

El Santfeliuenc ha respost amb un parell de bones incorporacions i una clara oportunitat de Collado, que sol davant Ortega ha rematat fluíx a les mans del porter egarenc. També Maldo i de nou Collado ha posat en dificultats Ortega. El Terrassa, malgrat els alts i baixos del seu futbol, ha demostrat millor capacitat ofensiva que defensiva. Així, Arranz no ha pogut marcar en el minut 34 quasi sota pals en una pilota que li ha anat a la cuixa. Dos minuts més tard, Akito ha signat una magnífica jugada que ha avortat el porter local i poc després de nou el japonès no ha arribat per mil·límetres a una centrada de Jaume.

La segona part ha arrencat amb un Santfeliuenc disposat a marcar el gol de l'empat. Sani i Maldo han generat dues situacions de perill, però ha estat el Terrassa qui ha tornat a encertar de cara a porteria en el minut 59. Adri Lledó, que ha fet un partit magnífic, ha penetrat fins a la línia de fons i ha posat una pilota al cor de l'àrea que Akito ha rematat de forma esplèndida al fons de la porteria. Sani ha pogut marcar poc després, però Kilian, en el minut 68, ha fet un gol extraordinari amb un gran xut des de la frontal de l'àrea que ha superat Àlex.

Aquest gol ha tancat de forma definitiva el partit, amb un Terrassa que ha gestionat la superioritat en el marcador davant un rival ja entregat. La pitjor noticia ha estat l'expulsió de Mico a dos minuts del final, que farà que es perdi el partit del pròxim diumenge contra l'Europa.