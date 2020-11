Nou plantejament de le competicions

21.11.2020 | 04:00

Els clubs egarencs ja es preparen per tornar a l'activitat a partir del dilluns, amb les restriccions que marca la normativa, amb un aforament màxim del 50 per cent en instal·lacions a l'aire lliure i del 30 per cent en el cas dels pavellons, sense ús dels vestidors. Sigui l'esport federat o de lleure, els practicants tornaran al seu espai natural. En canvi, les competicions territorials no es reprendran, almenys, fins a principis de gener. Això obligarà les federacions a replantejar calendaris i models de competició. Fa uns dies, la federació de bàsquet ja va anunciar la nul·litat dels calendaris i noves fórmules per iniciar les lligues, amb la divisió dels grups. També la de futbol obrirà un període de consultes amb els clubs per establir el model a aplicar en aquesta segona part de la temporada. Pel que respecta al hockey, la Catalana ha anunciat una reprogramació dels calendaris per aplicar-los a partir del mes de gener, quan preveu recuperar el to competitiu.